18日午间分析：权重发力 沪指早盘大涨

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过连续两个交易日的缩量整理後，今日A股市场早盘再度强势反弹。沪深两市股指早盘小幅低开，随後临近早盘尾市，在金融股突然崛起的带动下，股指快速拉升，午盘沪综指报收於2366.11点，大涨1.33%。
从早盘盘面观察，金融股的突然发力无疑是股指上行的主要力量，随着区域热点的退潮，权重股再次扛起了领涨指数的大旗，再加上部分题材股仍保持活跃的态势，市场赚钱效应并未减退。
不过从早盘成交量的水平看，两市量能并没有出现与早盘指数涨幅相匹配的水平，午後反弹能否延续还要看成交量的变化。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。