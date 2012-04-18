18日午间分析：权重发力 沪指早盘大涨

经过连续两个交易日的缩量整理後，今日A股市场早盘再度强势反弹。沪深两市股指早盘小幅低开，随後临近早盘尾市，在金融股突然崛起的带动下，股指快速拉升，午盘沪综指报收於2366.11点，大涨1.33%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日的缩量整理後，今日A股市场早盘再度强势反弹。沪深两市股指早盘小幅低开，随後临近早盘尾市，在金融股突然崛起的带动下，股指快速拉升，午盘沪综指报收於2366.11点，大涨1.33%。

从早盘盘面观察，金融股的突然发力无疑是股指上行的主要力量，随着区域热点的退潮，权重股再次扛起了领涨指数的大旗，再加上部分题材股仍保持活跃的态势，市场赚钱效应并未减退。

不过从早盘成交量的水平看，两市量能并没有出现与早盘指数涨幅相匹配的水平，午後反弹能否延续还要看成交量的变化。（完）

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