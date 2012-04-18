18日盘後分析：市场运行格局出现变化

经过连续两个交易日的调整後，在国际经济预期好转的提振下，今日A股市场一改调整之势，全天呈现放量大幅反弹走势，在金融、地产等权重股发力的带领下，沪综指一举跃上30日均线，再次向2400点关口逼近。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日的调整後，在国际经济预期好转的提振下，今日A股市场一改调整之势，全天呈现放量大幅反弹走势，在金融、地产等权重股发力的带领下，沪综指一举跃上30日均线，再次向2400点关口逼近。

今日大盘一个很明显的特征是阳线实体较长，显示出市场整体走势再度趋强。在政策放松预期的烘托下，今日市场一改近几日题材股唱“独角戏”的局面，权重股也表现出强劲的势头，区域热点板块的调整和权重股的上涨之间形成完美衔接，但是在主力做多热情再度燃起的阶段，在权重股和题材股联袂上涨的时期，我们有必要保持一份谨慎。

首先要明确的是，对於後期走势的判断，笔者认为反弹格局还未结束。从目前影响市场走势的几个因素看，投资者比较关注的政策松动，但是，短期内还没有进一步明确的迹象，同时一季度经济数据显示当前宏观经济形势严峻，加上上市公司业绩继续下滑，这些都导致A股市场现阶段进退两难。

从政策层面看，其最直接的作用有两个。一是为市场营造宽松的政策环境，恢复投资者信心。政策红利的第二个直接作用就是为市场提供了源源不断的热点活跃的题材，比如金融体制改革、资源品价格改革、流通体制改革等，为市场提供丰富的主题投资机会。

文章开头提到过，近两日题材股的分化和今日权重股的上涨这二者之间衔接看似完美，以至于股指短线调整的时间短暂，空间也较为有限。前几日的市场，是以题材股为主角，权重股多数时间起到一个稳定市场重心、拉抬股指以及恢复投资者信心的作用。而从今日权重股的表现看，可以发现权重股有些按耐不住、蠢蠢欲动，这一现象应引起投资者的高度关注。

一般来说，权重股的上涨有几个原因，一方面，其最核心和实质的因素最终会落实到业绩增长上，但很明显目前并不具备这样的条件，经济的掣肘仍存在，这提示投资者在乐观的同时还应该保持一份冷静。另一方面，权重股上涨可能来自於估值偏低以及补涨的需求，但一般来说这一阶段应出现在题材股普遍回落的环境下，当前市场环境并非如此。

从盘面看上，权重股和题材股并行活跃在市场上，造成了今日股指强劲上涨的局面，看起来走势颇为强劲，但实际上，以目前市场所处的环境而言，如果这一格局继续延续到话，那麽市场风险将远远大於前期。

操作上，投资者在当前的市场环境下，要以相对积极的预期和当前谨慎的心态来操作，在控制仓位的前提下，挖掘有业绩支撑的股票。（完）

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