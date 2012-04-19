19日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

经过昨日的放量长阳後，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，短期仍维持强势格局。受到昨夜欧美市场调整的影响，今日沪深两市股指表现较为稳健，并没有出现连续上攻态势，相反在当前点位蓄势整固，午盘沪综指报收於2377.57点，下跌0.14%。

笔者认为，成交量能否持续放大将成为大盘後市走向的关键，同时2400点关口上方是前期上涨的顶部区域，形成了大量的套牢盘，对股指形成不小的压制。因此，短线市场可能会出现一定的反复，但是整固後仍有望挑战前期反弹高点。（完）