19日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过昨日的放量长阳後，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，短期仍维持强势格局。受到昨夜欧美市场调整的影响，今日沪深两市股指表现较为稳健，并没有出现连续上攻态势，相反在当前点位蓄势整固，午盘沪综指报收於2377.57点，下跌0.14%。
笔者认为，成交量能否持续放大将成为大盘後市走向的关键，同时2400点关口上方是前期上涨的顶部区域，形成了大量的套牢盘，对股指形成不小的压制。因此，短线市场可能会出现一定的反复，但是整固後仍有望挑战前期反弹高点。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。