19日盘後分析：上有压力、下有支撑

经过昨日的放量大涨後，今日A股市场重归平静。沪综指全天围绕昨日收盘点位呈现窄幅横盘震荡整理走势，尽管午後股指曾出现一波跳水，但是很快止跌反弹，最终沪综指以阴十字星收盘，报收於2378.63点，微跌0.09%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的放量大涨後，今日A股市场重归平静。沪综指全天围绕昨日收盘点位呈现窄幅横盘震荡整理走势，尽管午後股指曾出现一波跳水，但是很快止跌反弹，最终沪综指以阴十字星收盘，报收於2378.63点，微跌0.09%。

从技术层面分析，昨日大盘接连突破多条均线压制，短期内存在一定的震荡确认需求，同时昨日指数涨幅并没有出现相匹配的成交量，因此短线出现一定的反复当属正常，後市能否延续反弹的关键因素之一还是在於成交量是否能持续有效放大。

笔者认为，目前大盘正处於上有压力、下有支撑的格局中，尽管指数表现较为“纠结”，但是个股的活跃在很大程度上聚集了人气，市场赚钱效应的存在激发了资金的做多热情，不过随着题材板块轮番热炒，後市个股出现分化也将势在必行。

从目前的市场环境看，随着经济下行风险得到市场消化，在经济与政策的博弈中，政策调整的预期逐渐占据上风，但是企业盈利下滑的风险犹存，且近期企业一季报将密集公布，同时政策调控有待进一步明朗，种种因素将会导致市场波动或将加剧。（完）

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