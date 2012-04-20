20日午间分析：沪指小幅反弹逼近2400

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过昨日阴十字星调整後，今日A股市场早盘再度调头上行。早盘沪深两市股指小幅低开，随後开始震荡攀升，尽管上行阻力很大，盘中股指多有反复，但是股指上行意图较为明显，午盘沪综指报收於2392.92点，上涨0.60%。
从技术层面分析，短期内大盘仍处於强势格局中，但是沪综指逐渐逼近整数关口，由於2400点上方是今年3月份的头部位置，套牢筹码沉重，以目前的量能水平，突破以及上行空间都将受到限制。
笔者认为，近期市场始终保持指数稳定、个股活跃的态势，随着指数重心的不断提升，大盘波动或将加剧，目前基本面并不支持大盘出现趋势性上涨行情，因此当前投资者应该将更多的注意力放在甄选个股上。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。