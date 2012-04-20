版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 20日 星期五 11:49 BJT

20日午间分析：沪指小幅反弹逼近2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日阴十字星调整後，今日A股市场早盘再度调头上行。早盘沪深两市股指小幅低开，随後开始震荡攀升，尽管上行阻力很大，盘中股指多有反复，但是股指上行意图较为明显，午盘沪综指报收於2392.92点，上涨0.60%。

从技术层面分析，短期内大盘仍处於强势格局中，但是沪综指逐渐逼近整数关口，由於2400点上方是今年3月份的头部位置，套牢筹码沉重，以目前的量能水平，突破以及上行空间都将受到限制。

笔者认为，近期市场始终保持指数稳定、个股活跃的态势，随着指数重心的不断提升，大盘波动或将加剧，目前基本面并不支持大盘出现趋势性上涨行情，因此当前投资者应该将更多的注意力放在甄选个股上。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐