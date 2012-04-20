一周综述：降准预期强化 股指迎难而上

在降准预期进一步强化的提振下，经过昨日的缩量调整後，今日A股市场继续震荡反弹。在以券商股为首的金融股的带动下，沪综指成功站上2400点关口，两市做多热情高涨。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在降准预期进一步强化的提振下，经过昨日的缩量调整後，今日A股市场继续震荡反弹。在以券商股为首的金融股的带动下，沪综指成功站上2400点关口，两市做多热情高涨。

今日大盘上涨无疑得益於市场降准预期的升温。昨日央行进行了200亿元91天期正回购操作，低於前次操作规模，公开市场连续第四周实现净投放，不过19日资金利率不跌反涨，银行体系流动性再现趋紧苗头，未来资金面或面临多重压力，货币政策预调微调力度有望加大，下调存款准备金率或是放松流动性首选，这是当下股指突破2400点的重要催化剂之一。

从技术层面分析，随着指数进入前期成交密集区，所面临的阻力也骤然加大，今日沪市成交突破千亿，如果量能能保持持续有效放大的势头，後市反弹空间有望进一步被打开。

统观本周A股市场走势，大盘延续了近两周的反弹势头，尽管周二大盘一度震荡下挫，但是短期的技术调整并不意味着大盘重新步入跌途，宏观数据不佳激发市场政策放松预期，成为主导本次反弹的基础，目前看这个基础并未发生根本性变化。

不过，虽然近期大盘持续反弹，表现出较为强烈的上攻欲望，但是投资者不难发现，目前市场有几股明显的力量在压制着股指。

首先，在实体经济增速放缓以及上市公司业绩下滑的大背景下，产生系统性上涨行情的可能性较小，这从近期个股持续活跃，而指数表现明显落後于个股就能看出。在缺乏基本面的支撑下，大盘後市难以形成趋势性上涨，但是盘中不乏结构性机会。

其次，随着经济下行风险得到市场消化，在经济与政策的博弈中，政策调整的预期逐渐占据上风，但是企业盈利下滑的风险犹存，且近期企业一季报将密集公布，一旦业绩低於预期，必将对後市产生一定的负面影响。

最後，受到美国经济数据不佳以及欧债危机余威的影响下，本周外围市场结束前期的反弹波动加剧，这对於A股市场形成一定的心理层面冲击。

从本周盘面观察，一个明显的特征就是：在政策放松预期的烘托下，今日市场一改近几日题材股唱“独角戏”的局面，权重股也表现出强劲的势头，区域热点板块的调整和权重股的上涨之间形成完美衔接，以至于股指短线技术调整的时间短暂，空间也较为有限。前几日的市场，是以题材股为主角，权重股多数时间起到一个稳定市场重心、拉抬股指以及恢复投资者信心的作用。而从近两日权重股的表现看，可以发现权重股有些按耐不住、蠢蠢欲动，这一现象应引起投资者的高度关注。

由於权重股和题材股并行活跃在市场上，造成了股指延续反弹的局面，看起来走势颇为强劲，但实际上，以目前市场所处的环境而言，如果这一格局继续延续到话，那麽市场风险将远远大於前期。

总的来说，连续上涨後大盘面临阻力位的考验，虽然本次反弹并未终结，但是就目前的市场环境而言，投资者不要期望大盘出现趋势性上涨，A股的市场底无论在时间还是空间上还没有最终形成。

操作上，鉴於目前市场跟风炒作氛围较为浓厚，因此投资者不宜盲目追涨，在控制仓位的前提下，以高抛低吸操作为宜。（完）

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