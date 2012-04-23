23日盘後分析：等待量变到质变的转化

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到周末政策预期并未兑现的影响，面对2400-2500点套牢区间，今日A股市场再度震荡回落，沪综指回到2400点关口下方，同时成交量继续呈现温和放大态势。可以说，单纯依靠政策预期显然难以令市场更上层楼。

自本次反弹开始，就有不少投资者抱怨，做反弹的难度太大了，心里也总是慌慌张张的，笔者认为如果只把目光瞄准在这一两天的走势上肯定会增加操作的难度，或许我们应放弃“反弹”的定向思维，跳过短期波动着眼中长线。

短期波动在所难免

大盘经过三周的连续反弹後，上行步伐逐渐沉重，短期内市场或将进入一个弱平衡状态，之所以称弱平衡是因为目前不管是看空的还是看多的似乎都是小心翼翼，底气不足，而政策面预期与基本面相左的倾向是形成这种状态的主要原因。

目前在政策面和资金面保持不变的前提下，市场大幅上涨或大幅下跌的难度都比较大，在现阶段看，2450点一带的压力和指数下方支撑对市场同样有效，震荡行情仍将延续。

从近一段时间看，大盘保持强劲的反弹势头，同时盘中个股在金融改革等政策利好预期的刺激下，呈现轮涨态势，众所周知，热点的扩散是市场转强的基础，在今日大盘调整过程中仍有较多数量股票呈现上涨态势，充分说明了市场人气正在逐渐的恢复。不过正如上面分析的，在弱平衡格局中，在没有外力的突然作用下，市场人气从量变到质变的转化还需要等待时间。

在此前的文章中，笔者曾经提及，大盘反弹能否延续的一个重要因素就是政策的兑现力度，虽然近期降准的可能性仍然较大，但是政策的出台存在一定的不确定性，

对於後期的走势，笔者认为有两种可能。其一，没有政策出台，市场格局没有发生实质性改变，在指数表现稳定的背景下，题材股仍将占据主流地位，不过指数的波动会对A股市场做多热情造成一定程度的打击，个股分化将使得操作难度较前期大大增加。第二种可能就要看政策了。

总的来说，从近期的盘面变化可以看出，尽管经济下行忧虑仍然困扰大盘，但是市场似乎已经度过了僵冷的冬季，正在缓慢的复苏，交易机会逐渐增多。不过，从指数的绝对走势看，笔者认为未来一段时间仍然要围绕当前点位进行上下振荡，直至政策面进一步明朗。（完）

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