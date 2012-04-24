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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 24日 星期二 12:31 BJT

24日午间分析：沪指早盘重挫1.40%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的调整後，今日A股市场早盘继续震荡下挫。早盘沪综指小幅低开後一度震荡反弹，但是随着个股杀跌面积的加大，两市板块几乎全线下跌，受此影响，指数也应声而下，午盘沪综指报收於2355.17点，大跌1.40%。

笔者认为，受到政策预期降温已经创业板退市制度的影响，市场做多热情明显降温，同时短线多空分歧也开始加大，虽然题材炒作仍不时出现，但是很难形成热点板块效应，在缺乏基本面支撑的背景下，股指要想突破重围走强，目前难度较大，建议当前投资者控制半仓。（完）

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