24日盘後分析：震荡市仍将延续

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到政策预期降温以及技术面压力等多方面因素的影响，今日A股市场全天大幅震荡，再次上演“过山车”式走势。

早盘沪综指在银行股的带动下一度震荡上行，但是随着个股纷纷加入调整行列，大盘急转直下，出现一波快速下跌，午後股指开始震荡回升，并最终以红盘报收於2388.83点，微涨0.01%。

从今日盘面观察，个股分化迹象明显，同时随着炒作热情的退却，不少跟风个股大幅杀跌，目前正值一季报披露高峰期，受较差业绩影响，市场情绪容易出现波动。

从技术层面分析，2400—2500点一带的成交密集区成为大盘上行的重要阻力区，尽管沪市成交再回千亿，但是就目前的成交水平看，还不足以提供足够的上攻动能。

笔者认为，在经济下行、政策面有待明朗的背景下，增量资金入场较为谨慎，这从当前板块轮动较快可以看出，资金“短平快”的特征较为明显，预计未来一段时间大盘仍然要围绕当前点位进行上下振荡，直至政策面进一步明朗。

操作上，建议投资者忽略短期波动，不宜盲目追涨杀跌，重点挖掘具备较明确成长预期的个股。（完）

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