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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 25日 星期三 11:47 BJT

25日午间分析：沪指早盘小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的宽幅震荡後，今日A股市场继续呈现震荡整理态势。沪综指早盘小幅低开後，一度冲击2400点关口，盘中地产、有色的权重股表现稳健，对指数贡献较大，而近两日大跌的创业板有所企稳，午盘沪综指报收於2396.68点，上涨0.33%。

笔者认为，短期内大盘仍将延续上有压力、下有支撑的震荡格局，经过前期板块个股轮动後，当前市场面临结构性风险释放的过程，目前多空因素交织，短期走势将取决於政策兑现程度。（完）

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