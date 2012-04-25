25日盘後分析：市场更多体现个体行为

经过近两个交易日的宽幅震荡後，市场结构性风险得到一定的释放，在短期负面影响逐步消化後，今日沪深两市股指再度呈现强势格局。在地产股表现突出的带动下，沪综指再度回到2400点关口上方，尾盘沪综指报收於2406.81点，上涨0.75%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过近两个交易日的宽幅震荡後，市场结构性风险得到一定的释放，在短期负面影响逐步消化後，今日沪深两市股指再度呈现强势格局。在地产股表现突出的带动下，沪综指再度回到2400点关口上方，尾盘沪综指报收於2406.81点，上涨0.75%。

从盘面观察，今日房地产股表现突出，同时温州金融试验区概念持续了近期的热炒态势，近期政策层面多次强调要保障住房刚性需求，以及首套房贷优惠政策普遍实施，成为支撑地产板块走强的重要原因。

从技术层面分析，两市成交继续保持活跃态势，沪市今日成交维持在千亿以上水平，鉴於充分换手是未来市场能够继续上涨的必要条件，因此如果後市能有效持续放大，对大盘後市反弹将提供有利的支撑。

期待政策，但不相信政策

很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有欧债危机风暴的侵袭，内有宏观经济下行、上市公司业绩下滑的影响以及资金面的压力，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，市场对於政策的依赖性也越来越强。

从以往经验可以发现，不管是上升周期中的屡次加息、提高准备金率还是下跌周期中财政、货币政策双双出手，都不会改变市场原本的运行趋势。相反，倒是一些直接针对市场的政策，如5.30的提高印花税，给市场短期的直接干扰或刺激更加明显。

由此我们可以得出这样的结论，直接针对市场的政策对缓解恐慌情绪更为有效。在市场整体趋势没有发生逆转前，投资者如果期待能够持续的反弹，恐怕还要看有无直接针对市场的利好，目前看恐怕可能性很小。

虽然目前A股市场暂时不具备持续大幅上行的条件，但是系统性下跌的风险也已得到较为充分的释放，预计未来大盘将维持区间震荡走势，同时市场更多的体现在个体行为。

如近期的“金改”概念股，金融、地产股等，这些板块的活跃彰显出市场的个性化活跃特征，同时也说明市场未死，系统性的机会虽然没有，阶段性机会虽然不多，但是来自市场自身的交易动机带来的短期机会总是不断涌现。

操作上，笔者坚持前期观点，近一段时间内A股市场还将继续保持震荡格局，但後期走势需谨慎，尤其那些参与短线炒作的投资者要注意规避获利盘出逃带来的风险，寻找又有政策扶持又有估值优势的品种是目前最好的操作策略。（完）

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