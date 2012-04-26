26日午间分析：假期效应有所显现

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势。尽管指数表现不佳，沪综指勉强守住2400点关口，但是从盘面观察，盘中活跃个股仍不见少数，市场结构性机会依然突出，同时从量能可以看出，两市交投依然活跃，午盘沪综指报收於2401.83点，微跌0.21%。
从早盘盘面观察，出现近期一直强势的金融改革概念股外，银行、地产、有色以及煤炭等权重股也表现不俗，有效的稳定了市场重心；不过临近五一假期，市场热度可能会有所下降，这从近几日权重股频频异动就可以看出。
笔者认为，目前距离小长假还有不到两个交易日，节前大盘难以出现超预期的走势，预计股指维持区间震荡概率较大，投资者可适当参与短线交易性机会。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。