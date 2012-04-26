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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 26日 星期四 12:34 BJT

26日午间分析：假期效应有所显现

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势。尽管指数表现不佳，沪综指勉强守住2400点关口，但是从盘面观察，盘中活跃个股仍不见少数，市场结构性机会依然突出，同时从量能可以看出，两市交投依然活跃，午盘沪综指报收於2401.83点，微跌0.21%。

从早盘盘面观察，出现近期一直强势的金融改革概念股外，银行、地产、有色以及煤炭等权重股也表现不俗，有效的稳定了市场重心；不过临近五一假期，市场热度可能会有所下降，这从近几日权重股频频异动就可以看出。

笔者认为，目前距离小长假还有不到两个交易日，节前大盘难以出现超预期的走势，预计股指维持区间震荡概率较大，投资者可适当参与短线交易性机会。（完）

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