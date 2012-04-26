26日盘後分析：大盘突破需借助“外力”

今日是五一长假倒数第二个交易日，随着小长假的临近，市场节日效应逐渐显现，全天A股市场呈现横盘震荡整理态势，尽管盘中沪综指一度失守2400点关口，但是在金融股整体活跃的带动下，沪综指最终稳守该关口，报收於2404.70点，下跌0.09%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是五一长假倒数第二个交易日，随着小长假的临近，市场节日效应逐渐显现，全天A股市场呈现横盘震荡整理态势，尽管盘中沪综指一度失守2400点关口，但是在金融股整体活跃的带动下，沪综指最终稳守该关口，报收於2404.70点，下跌0.09%。

从技术面分析，近期多空双方在2400点关口反复胶着，面对2450点一带的强阻力区，指数上行受到明显压制，但是大盘支撑力度也较强，目前两市成交基本维持近期水平，如果能保持现有状态并逐步温和放大，大盘仍有望挑战前期高点。

从今日盘面观察，“金融改革”概念股继续保持活跃，维持着市场的赚钱效应，同时非银行金融股也表现不俗，而此类股票既能活跃市场人气，又在市场中占有较大权重，对维稳指数起到重要作用。

笔者认为，当前大盘表现较为稳健，而两市题材股活跃，有利於提升市场人气，结构性行情或将延续，不过，面对上方套牢盘以及短线获利盘的双重压制，股指要想突破前期反弹高点，还需要借助“外力”。

笔者这里所说的“外力”，主要是指在基本面不发生大的变化下，政策面的兑现程度将决定股指未来走势。众所周知，中国股市又称“政策市”，抛开那些直接针对股市出台的政策，目前投资者最需要明确的就是未来宏观政策走势。

在宏观经济持续放缓、上市公司业绩下滑的背景下，政策面的明朗将直接决定资金的流向，股市投资很大程度上取决於预期，支撑前期大盘连续反弹的关键因素就是政策放松预期，随着预期强弱的切换，大盘也随之上下波动。

从板块个股看，也明显受到预期影响，金融改革的出台以及落实情况将直接决定相关受益板块个股的反弹高度，目前看市场活跃仅仅是靠存量资金维系，一旦利好效应殆尽，同时预期得不到强化，题材炒作退潮是必然的。

总的来说，五一假期前还有一个交易日，短期内大盘难以出现超预期的表现，维稳仍将是近一段时间的主基调，因此，投资者在积极 短线交易性机会的同时，也要注意规避获利盘出逃所带来的风险。（完）

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