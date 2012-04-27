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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 27日 星期五 11:57 BJT

27日午间分析：沪指早盘失守2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到假日效应的影响，今日A股市场早盘小幅震荡走低。当前多空双方呈现相持局面，沪综指始终围绕2400点关口徘徊，由於盘中个股分化较为严重，各路资金难以达成共识，导致市场做多热情有所下降，午盘沪综指失守2400点，报收於2399.95点，下跌0.20%。

笔者认为，在经济增速放缓、上市公司业绩下滑的背景下，政策预期急需确认，同时随着假日临近，谨慎观望氛围渐浓，题材股的炒作明显降温，多空胶着暂难打破，短期2400 点附近仍需震荡整固。（完）

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