一周综述：“红五月”概率几何？

今日是4月份最後一个交易日，受到五一假期临近的缘故，今日A股市场全天呈现震荡整理态势，多空双方胶着在2400点关口附近，由於题材股炒作显露退潮迹象，再加上假期效应，最终沪综指失守2400点关口，报收於2396.32点，下跌0.35%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是4月份最後一个交易日，受到五一假期临近的缘故，今日A股市场全天呈现震荡整理态势，多空双方胶着在2400点关口附近，由於题材股炒作显露退潮迹象，再加上假期效应，最终沪综指失守2400点关口，报收於2396.32点，下跌0.35%。

从技术层面分析，经过连续的反弹後，股指逐渐逼近2450点一带强压力区，面对前期套牢盘以及短线获利盘的双重压力，指数向上阻力可想而知，同时尽管当前量能水平较反弹初期有所放大，但是仍未达到指数能够有效突破的水平，目前股指处於上有压力、下有支撑的震荡格局中，後市大盘继续反弹的概率仍较大。

从本周股指走势看，大盘经过三周的连续反弹後，本周股指上行步伐略显沉重，随着题材炒作的退潮，金融、地产等权重股不时表现，稳定市场重心，可以说，短期内市场进入了一个弱平衡状态，之所以称弱平衡是因为目前不管是看空的还是看多的似乎都是小心翼翼，底气不足。

在此前的文章中，笔者曾经提及，大盘反弹能否延续的一个重要因素就是政策的兑现力度，虽然近期降准的可能性仍然较大，但是政策的出台存在一定的不确定性。

很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有欧债危机风暴的侵袭，内有宏观经济下行、上市公司业绩下滑的影响以及资金面的压力，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，市场对於政策的依赖性也越来越强。

在宏观经济持续放缓、上市公司业绩下滑的背景下，政策面的明朗将直接决定资金的流向，股市投资很大程度上取决於预期，支撑前期大盘连续反弹的关键因素就是政策放松预期，随着预期强弱的切换，大盘也随之上下波动。

虽然目前A股市场暂时不具备持续大幅上行的条件，但是系统性下跌的风险也已得到较为充分的释放，对於五一节後A股的走势，笔者认为，继续震荡反弹的概率较大，但是过程必将曲折。

一方面，在通胀水平暂时得到控制、经济增速放缓的背景下，再度降准已经箭在弦上，而5月份正是一个降准的时间窗口。如果真能如市场预期的那样，市场做多积极性将再度升温。

另一方面，在没有外力的情况下，市场格局不会发生实质性改变，在指数表现稳定的背景下，题材股仍将占据主流地位，而金融改革的出台以及落实情况将直接决定相关受益板块个股的反弹高度。

总的来说，当前市场似乎已经度过了僵冷的冬季，正在缓慢的复苏，国内经济继续低迷，意味着股市短期难有系统性机会，但是来自市场自身的交易动机带来的短期机会总是不断涌现。

操作上，以创业板为首的业绩与估值匹配度较差的中小市值股票仍有一定的调整风险，建议投资者规避这类个股，同时投资者可寻找又有政策扶持又有估值优势的品种。（完）

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