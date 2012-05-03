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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 3日 星期四 11:40 BJT

3日午间分析：沪指早盘高位震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的大涨後，今日A股市场早盘呈现高位震荡走势。沪综指早盘小幅低开显示当前市场人气有所收敛，面对前期成交密集区，同时昨日领涨的有色、煤炭板块个股今日再度调整，显示主力上攻难度不小，午盘沪综指报收於2429.49点，下跌0.37%。

笔者认为，尽管当前市场系统性下跌风险较小，但是热点板块持续性较差，市场结构性风险上升，都预示着大盘挑战前期高点的过程并非一帆风顺，不排除短期震荡蓄势的可能，不过中期上升趋势并未改变。（完）

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