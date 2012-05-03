3日盘後分析：主动蓄势是必要且积极的

经过五月首个交易日的大涨後，今日A股市场全天呈现高位震荡蓄势走势。受到地产、银行等权重股滞涨的拖累，沪深两市股指今日表现较为平淡，不过，盘中仍不乏活跃板块个股，尾盘沪综指报收於2440.08点，微涨0.07%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过五月首个交易日的大涨後，今日A股市场全天呈现高位震荡蓄势走势。受到地产、银行等权重股滞涨的拖累，沪深两市股指今日表现较为平淡，不过，盘中仍不乏活跃板块个股，尾盘沪综指报收於2440.08点，微涨0.07%。

笔者认为，由於政策红利仍处於不断释放中，因此大盘後市强势格局有望延续，2478点前期反弹高点并不是本次反弹的重点，短期震荡蓄势有助於後市反弹行情的延续，同时也是投资者调整持仓结构的好机会。

从技术层面分析，目前股指正处於前期成交密集区，短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，只有配合量能的有效放大，在当前位置实现筹码充分的换手，指数才具备突破2500点的条件。

今日市场出现的震荡整固走势，从後市运行的态势看，笔者认为不仅是必要的，而且是积极的。

众所周知，本轮反弹的基础是建立在政策预期的基础上展开的，其实和宏观、微观经济形势的关联并不大。而目前，随着各板块经过轮涨後，在“制改“概念股没有正式接过“金改”领涨大旗前，短期内难以再寻找到相对的价格洼地，在继续强攻还是先行休整之间，市场选择了後者。

可以说短线大盘出现调整，其主因也是主动性的，而不是被动性的受到经济数据或者其他利空因素影响导致的，这对於保存资金实力、维护市场相对健康的运行格局有着非常积极的作用。

当前是一个非常关键时期，A股历来有“红五月”之说，尽管宏观经济数据和微观上市公司业绩都给当前市场形成了不确定的投资环境，但是管理层呵护股市意图较为明显，再加上政策组合拳的出台，乐观和悲观预期之间的博弈将重新展开。

短期内投资者应密切关注成交金额的变化和热点板块的情况。如果後市市场仅仅依靠权重股的牵引作用力挺股指、而题材股纷纷陷入沉寂，那麽投资者在参与的同时也应该警惕在一派乐观的氛围中反弹进入尾声的可能。

操作上，当前位置投资者应避免追涨杀跌，以波段操作为主，可在调整的过程中逢低吸筹。在强势格局尚未扭转之前，可维持较高水平的仓位。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。