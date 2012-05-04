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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 4日 星期五 11:58 BJT

4日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到周末效应的影响，今日A股市场早盘继续呈现高位震荡整理态势。由於下周宏观经济数据公布，尽管政策红利仍在释放中，但是市场各方分歧有所加重，不仅体现在指数表现平淡，同时个股也出现的分化，午盘沪综指报收於2442.56点，微涨0.10%。

笔者认为，近两日大盘以震荡蓄势为主，两市成交也略有萎缩，创业板与主板走势出现分化，种种因素都表明短期内大盘冲击前期高点存在一定的难度，因此，预计短线市场仍将维持震荡整固态势，但是後市反弹行情仍将延续。（完）

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