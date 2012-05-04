一周综述：择机调整持仓结构

本周是五一小长假後的首周，虽然只有三个交易日，但是受到一系列政策利好的刺激下，A股市场本周保持震荡上行的格局。除了周三股指大幅上扬後，周四、周五均呈现震荡小幅收高的走势，短期强势格局确立。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周是五一小长假後的首周，虽然只有三个交易日，但是受到一系列政策利好的刺激下，A股市场本周保持震荡上行的格局。除了周三股指大幅上扬後，周四、周五均呈现震荡小幅收高的走势，短期强势格局确立。

从技术层面看，受到政策“外力”的推动下，2400点关口已经被成功突破，虽然短线急需消化上方套牢盘以及获利盘，但是中期反弹趋势仍将延续，短期目标将是前期反弹高点2478点，从目前市场成交量以及热点活跃程度看，突破该高点只是时间问题。

笔者认为，沪综指距离上轮反弹的前方最高点2478点已经近在咫尺，面对政策呵护，股指继续反弹仍将延续，而对於近两日的强势震荡整理，可以理解为A股积蓄力量为了挑战新高，同时也是投资者调整持仓结构的好机会。

对於本周的上涨，主要源於五一假期证监会及相关部门推出多项改革措施，，包括降低A股交易相关费用，同时上交所与深交所均发出了退市制度徵求意见稿等。可以说管理层呵护股市意图较为明显，来自管理层的制度性改革红利正在逐渐释放。

很长一段时间，A股市场处於内忧外患的环境中，外有欧债危机风暴的侵袭，内有宏观经济下行、上市公司业绩下滑的影响以及资金面的压力，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，市场对於政策的依赖性也越来越强。

此次证监会以及相关部门出台多项资本市场制度改革措施，对整个市场制度的完善都具有里程碑意义，不仅对股市长期形成利好，而且对节後市场会形成正面支持作用，是强烈的政策做多信号。

可以说後半周大盘并没有选择强攻，而是围而不攻，其主因也是主动性的，而不是被动性的受到经济数据或者其他利空因素影响导致的，这对於保存资金实力、维护市场相对健康的运行格局有着非常积极的作用。

当前是一个非常关键时期，A股历来有“红五月”之说，下周将公布4月份宏观经济数据，尽管宏观经济数据和微观上市公司业绩都给当前市场形成了不确定的投资环境，但是管理层呵护股市意图较为明显，再加上政策组合拳的出台，乐观和悲观预期之间的博弈将重新展开。

总的来说，政策刺激短期效应还是较为明显的，尽管宏观经济仍处於下行趋势中，但是未来政策导向愈加清晰，这对於A股後市走向起到指导性作用。不过，随着政策面的明朗，後市投资者应将更多注意力转移到基本面上。

操作上，当前位置投资者应避免追涨杀跌，以波段操作为主，在强势格局尚未扭转之前，可在调整的过程中逢低吸筹。至于投资品种应重点强调估值和业绩成长方面的安全边际。（完）

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