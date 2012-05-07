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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 7日 星期一 11:59 BJT

7日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到外围市场下跌以及本周公布4月份宏观经济数据等因素的影响，今日A股市场早盘继续呈现高位窄幅震荡走势。早盘个股继续呈现分化走势，创业板个股以及医药板块表现相对活跃，而部分权重股表现疲弱，午盘沪综指报收於2445.68点，下跌0.26%。

笔者认为，短期内大盘反弹趋势并未改变，但是从技术面，指数上方面临前期反弹高点以及年线的压制，而从宏观面看，4月份数据於本周陆续公布，虽然CPI数据普遍预期回落，但是信贷数据不佳，对市场形成一定的冲击，预计大盘短线震荡整固後仍有望延续反弹走势。（完）

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