7日盘後分析：短调有利於向上拓展空间

五月首个交易周，A股市场实现三连阳之後，受到欧美股市下跌以及本周出台4月宏观经济数据等因素的影响，今日沪深两市股指全天呈现高位震荡整理态势，盘中中小板创业板表现好於权重股，尾盘沪综指报收於2451.95点，较上周五基本收平。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

五月首个交易周，A股市场实现三连阳之後，受到欧美股市下跌以及本周出台4月宏观经济数据等因素的影响，今日沪深两市股指全天呈现高位震荡整理态势，盘中中小板创业板表现好於权重股，尾盘沪综指报收於2451.95点，较上周五基本收平。

从今日大盘运行走势看，短线出现震荡反复有以下几点原因：

一方面，五一假期出台的利好政策和制度对市场的刺激作用出现边际递减，同时随着央行逆回购，降准预期有所降温，这对於政策预期支撑的本次反弹而言，无疑影响了市场的持续做多动能。

另一方面，从技术层面分析，大盘短期仍呈现多头排列，但是连续上涨之後，指数上方面临前期反弹高点以及年线的双重压制，由於短期上档压力沉重，短线反复震荡在所难免。不过，短线技术指标的修复更加有利於後市大盘进一步向上拓展空间。

此外，由於美国就业岗位增幅放缓，引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问，受此影响，上周五欧美股市表现较差，从而对A股市场心理层面形成一定的冲击。

对於A股後市走势，笔者认为，近期受到一系列政策出台的刺激，大盘形成了较为明确的上行格局，虽然短期面临4月份宏观经济数据的考验，但是後市仍有望进一步向上拓展空间。因此，投资者对於短期的震荡调整无需过分悲观。

操作上，当前位置投资者以波段操作为主，在强势格局尚未扭转之前，投资者可轻大盘、重个股，在指数调整之际，重点关注此前涨幅不大、业绩突出的板块和个股。（完）

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