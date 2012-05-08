8日午间分析：权重低迷 沪指小幅下挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现低开低走态势。受到权重股整体疲弱的拖累，沪综指相继跌破2450点以及5日均线支撑，两市板块跌多涨少，午盘沪综指报收於2435.90点，下跌0.65%。
从技术层面分析，随着股指逐渐逼近前期高点和密集成交区，压力也开始日益凸显，在缺乏量能持续有效放大的配合下，股指连续上攻动力明显不足，短期震荡有助於消化上方压力。
笔者认为，随着4月宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪有所升温，同时多空双方分歧加剧，大盘震荡再说难免。如果不出现超预期利空，短期震荡无需过於恐慌。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。