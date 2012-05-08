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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 8日 星期二 12:22 BJT

8日午间分析：权重低迷 沪指小幅下挫

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现低开低走态势。受到权重股整体疲弱的拖累，沪综指相继跌破2450点以及5日均线支撑，两市板块跌多涨少，午盘沪综指报收於2435.90点，下跌0.65%。

从技术层面分析，随着股指逐渐逼近前期高点和密集成交区，压力也开始日益凸显，在缺乏量能持续有效放大的配合下，股指连续上攻动力明显不足，短期震荡有助於消化上方压力。

笔者认为，随着4月宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪有所升温，同时多空双方分歧加剧，大盘震荡再说难免。如果不出现超预期利空，短期震荡无需过於恐慌。（完）

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