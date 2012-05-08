8日盘後分析：未来行情预期

经过上周的连续上涨後，本周头两个交易日A股市场再次回到了胶着的状态。今日A股市场延续了昨日早盘调整、尾盘回升的走势。受到权重股整体低迷的拖累，沪综指盘中一度跌破5日均线，好在指数下方承接力较强，最终震荡回升，沪综指尾盘报收於2448.88点，下跌0.13%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过上周的连续上涨後，本周头两个交易日A股市场再次回到了胶着的状态。今日A股市场延续了昨日早盘调整、尾盘回升的走势。受到权重股整体低迷的拖累，沪综指盘中一度跌破5日均线，好在指数下方承接力较强，最终震荡回升，沪综指尾盘报收於2448.88点，下跌0.13%。

从技术层面分析，大盘连续反弹後，已经进入前期成交密集区，面对前期反弹高点以及年线的压制，股指上行压力骤然加大；同时，尽管两市成交量并未出现萎缩，但是以现有水平大盘要想再上一个台阶，显然难度不小，预计短期内大盘维持震荡走势以消化上方压力。

笔者认为，短期内市场呈现多空拉锯的局面，显示当前市场受到各方因素的影响较为明显，由於4月经济数据将於近期陆续出台，市场观望情绪有所增加，预计短期整理蓄势寻找突破时机的可能性较大。

众所周知，本次反弹的核心基础就是政策改善预期，虽然宏观面以及基本面并不支撑指数出现大幅上行的走势，但是管理层连续出台制改措施，为A股市场提供了一个难得的机会。同时政策的有力保障也决定了市场後市上涨的方向。

不过，对於投资者而言，如何把握好这波行情是当前操作的重中之重，但是热点轮动较快、持续性不强，投资者操作起来难度不小。

热点板块直接影响行情的性质和高度。在宏观形势存在诸多不确定因素的前提下，目前的行情，我们说是政策改善行情也好，说是战略反弹也罢，归结为一点就是难以形成反转走势。

如果热点集中在小市值非周期性品种上的话，那麽大市值股票注定难有出色表现；如果热点集中大市值股票上，尽管该类个股估值水平处於相对历史底部区域，但是以目前资金面以及对未来宏观经济的担忧，基金等机构资金不敢冒然进入大市值公司，毕竟这太耗费资金实力。

通过以上的逻辑关系，我们预期未来市场的走势有可能以这样的方式演绎，一方面热点继续活跃，但由於题材股估值相对偏高，因此持续上涨的可能不大，市场可能通过板块轮动的方式避开估值压力。另一方面，随着年中的临近，以及半年报的陆续披露，部分大市值股票将以其出色的盈利能力或将市场推向高潮，但是低价大盘股的启动也许是最後的补涨。（完）

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