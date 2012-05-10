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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 10日 星期四 11:45 BJT

10日午间分析：沪指早盘逼近2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

近一段时间欧美股市接连下挫，A股市场受到明显的波及，经过昨日的大幅下跌後，今日沪深两市股指早盘呈现冲高回落走势，其中沪综指下行考验2400点关口支撑，尽管指数低迷，但是盘中不乏活跃个股，午盘沪综指报收於2404.15点，下跌0.18%。

笔者认为，随着4月份宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪有所升温，同时技术面压力短期内仍有待释放，再加上降准预期延後、欧美股市下挫等等不利因素交织在一起，导致大盘短线震荡调整在所难免，不过从中期走势看，大盘上升趋势并未改变。（完）

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