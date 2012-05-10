10日午间分析：沪指早盘逼近2400

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
近一段时间欧美股市接连下挫，A股市场受到明显的波及，经过昨日的大幅下跌後，今日沪深两市股指早盘呈现冲高回落走势，其中沪综指下行考验2400点关口支撑，尽管指数低迷，但是盘中不乏活跃个股，午盘沪综指报收於2404.15点，下跌0.18%。
笔者认为，随着4月份宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪有所升温，同时技术面压力短期内仍有待释放，再加上降准预期延後、欧美股市下挫等等不利因素交织在一起，导致大盘短线震荡调整在所难免，不过从中期走势看，大盘上升趋势并未改变。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。