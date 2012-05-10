10日盘後分析：市场处於寻找机会的阶段

经过昨日的大跌後，在欧美股市接连下挫的背景下，今日A股市场全天呈现反复震荡整理态势，其中沪综指盘中一度考验2400点关口，随着有所回升，显示该关口附近有一定的支撑力度，尾盘沪综指报收於2410.23点，微涨0.07%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的大跌後，在欧美股市接连下挫的背景下，今日A股市场全天呈现反复震荡整理态势，其中沪综指盘中一度考验2400点关口，随着有所回升，显示该关口附近有一定的支撑力度，尾盘沪综指报收於2410.23点，微涨0.07%。

从技术层面分析，近几日大盘接连出现调整，显示短线调整压力仍有待消化，面对2450点一线的强阻力区，指数在强行上攻还是调整蓄势两者之中，选择了後者，可以说当前大盘调整属於正常的技术性调整范畴内，中期均线系统仍然保持多头态势。

五月份，除了首周受到政策刺激大幅反弹外，投资者期望的红五月似乎并不顺利，尤其是周三的一阴吞四阳，为反弹行情的演绎增添了一些不确定性。笔者认为近期的调整是非常正常的，它反映出目前市场正处於寻找机会的阶段。

请注意，笔者这里指的是寻找机会而非寻找方向，也就是说从市场未来一段时间的走势看，反弹格局的继续延续是有保证的，主要原因基於政策预期大家都已经达成共识。

但是投资者也应该注意一个问题，行情的大小、指数的高低在很大程度上由热点板块决定，而近期股指的走势和热点的变化显示出目前市场正处於胶着的局面。

首先，本周权重板块的弱势表现制约了反弹的高度。笔者认为，权重股在本次反弹过程中始终输于题材股，最根本的原因在於其估值并没有具备绝对优势。在未来宏观经济存在一定不确定性的背景下，由於运作大股票需要大规模资金，大资金最为关注的就是估值水平，在估值没有达到足够低的程度时，场内外资金不敢冒然进入，并且会将每个利空因素放大。

其次，炒作盛行导致题材股估值偏高。由於管理层推出金融改革以及制度改革等一系列措施，受益於相关政策的个股成为本次反弹的强势板块，不仅有效的带动人气，同时也成为资金热捧的对象，但是随着这类个股反弹的深入，小市值品种的估值状态令多数资金欲迎还拒，心存疑虑。

从上面的分析中我们看到了这样一个困境，由於受到基本面、资金面以及估值水平限制，权重股短期内不具备领涨指数的条件，另外一方面，小市值股票虽然可以满足资金投机的需求，但其高估值状态颇有些高处不胜寒的感觉。资金何去何从难以抉择，反应到二级市场就造成了目前的状态，市场在选择机会而非方向。

从当前的困局中，笔者认为未来一段时间内市场将处於箱体震荡格局，而期间的参与价值来自於跌出来的机会。（完）

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