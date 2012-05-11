11日午间分析：数据符合预期 多空继续胶着

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到4月份主要宏观经济数据出炉的影响，再加上临近周末，今日A股市场早盘继续围绕2400点关口呈现窄幅震荡态势。开盘後尽管中小盘股表现活跃，但是受到权重股低迷的拖累，沪综指一度跌破2400点关口，随着4月份CPI公布且符合预期，股指开始震荡回升，午盘沪综指报收於2404.31点，下跌0.25%。
中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%，涨幅较上月回落。分析师料今年全年通胀风险可控。当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%，环比上涨0.2%。
数据显示，4月份物价涨幅基本上符合预期，通胀处於下行通道，政策着重点仍将会保持在保增长上。4月份食品价格下降明显，但是非食品价格环比上涨0.3%，说明未来物价仍有上升的风险。
笔者认为，受到政策面、基本面以及技术面的多方面因素影响，短期内大盘维持震荡格局的可能性较大，目前看2400点关口对指数具有一定的支撑作用，但是如果热点不继、量能不能有效放大，也不排除股指继续向下寻支撑的可能。不过当前市场的连续调整尚在可接受范围之内。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。