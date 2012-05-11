11日午间分析：数据符合预期 多空继续胶着

数据显示，4月份物价涨幅基本上符合预期，通胀处於下行通道，政策着重点仍将会保持在保增长上。4月份食品价格下降明显，但是非食品价格环比上涨0.3%，说明未来物价仍有上升的风险。

笔者认为，受到政策面、基本面以及技术面的多方面因素影响，短期内大盘维持震荡格局的可能性较大，目前看2400点关口对指数具有一定的支撑作用，但是如果热点不继、量能不能有效放大，也不排除股指继续向下寻支撑的可能。不过当前市场的连续调整尚在可接受范围之内。（完）