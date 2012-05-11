一周综述：跟着政策走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日国家统计局公布4月份主要宏观经济数据，尽管数据符合此前市场预期，但是大盘依然呈现弱势整理态势，盘中沪综指一度反弹，但反弹乏力，市场谨慎情绪浓厚，最终反弹回落，尾盘沪综指报收於2394.98点，下跌0.63%，再度跌破2400点关口。

从本周盘面观察，经过5月首周的反弹後，本周市场再度陷入弱势调整，随着政策红利边际效应的减退，市场观望情绪渐浓，成交量也逐日萎缩，投资者热盼的红五月似乎并不顺利，尤其是周三的一阴吞四阳，为反弹行情的演绎增添了一些不确定性。

中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%，涨幅较上月回落。分析师料今年全年通胀风险可控。当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%，环比上涨0.2%。

数据显示，4月份物价涨幅基本上符合预期，通胀处於下行通道，政策着重点仍将会保持在保增长上。4月份食品价格下降明显，但是非食品价格环比上涨0.3%，说明未来物价仍有上升的风险。

笔者认为，随着4月份经济数据的明朗，宏观经济以及政策面短期或将进入真空期。在此背景下，市场或以弱势震荡来消化技术面和基本面的影响，未来决定市场短期走向的因素或仍是政策。

本次反弹的核心基础就是政策改善预期，虽然宏观面以及基本面并不支撑指数出现大幅上行的走势，但是管理层连续出台制改措施，为A股市场提供了一个难得的机会。不过，对於投资者而言，如何把握好这波行情是当前操作的重中之重，但是热点轮动较快、持续性不强，投资者操作起来难度不小。

一方面，五一假期出台的利好政策和制度对市场的刺激作用出现边际递减，同时随着央行逆回购，降准预期有所降温，这对於政策预期支撑的本次反弹而言，无疑影响了市场的持续做多动能。

另一方面，本周权重板块的弱势表现制约了反弹的高度。笔者认为，权重股在本次反弹过程中始终输于题材股，最根本的原因在於其估值并没有具备绝对优势。在未来宏观经济存在一定不确定性的背景下，由於运作大股票需要大规模资金，大资金最为关注的就是估值水平，在估值没有达到足够低的程度时，场内外资金不敢冒然进入，并且会将每个利空因素放大。

此外，法国和希腊总统换届令欧债解决进程的不确定性增强，外围市场的调整也对A股构成心理层面的压制。

总的来说，由於受到基本面、资金面以及估值水平限制，权重股短期内不具备领涨指数的条件，另外一方面，小市值股票虽然可以满足资金投机的需求，但其高估值状态颇有些高处不胜寒的感觉。未来一段时间内市场将处於箱体震荡格局，而期间的参与价值来自於跌出来的机会。（完）

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