14日午间分析：降准刺激有限 沪指冲高回落

上周大盘接连调整，就在市场信心逐步消退的时候，上周末央行意外降低存款准备金率0.5个百分点，受此提振，今日沪深两市股指果然如预期般的高开，但是从今日指数走势看，降准的短期利好效应有限，市场对经济下行的忧虑明显盖过降准的刺激，午盘沪综指报收於2399.56点，微涨0.19%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周大盘接连调整，就在市场信心逐步消退的时候，上周末央行意外降低存款准备金率0.5个百分点，受此提振，今日沪深两市股指果然如预期般的高开，但是从今日指数走势看，降准的短期利好效应有限，市场对经济下行的忧虑明显盖过降准的刺激，午盘沪综指报收於2399.56点，微涨0.19%。

从早盘盘面观察，降准时间的意外多少给弱势的大盘一定提振，但是短暂的冲高後股指再度回落，同时资金出逃的迹象较为明显。

笔者认为，4月份宏观经济数据公布完毕，数据显示，中国经济下行速度有所提速，在此背景下，央行降准意在释放流动性达到保增长的目的，对於A股而言，降准对投资者心理层面形成一定的提振，但是股市上涨的核心因素还在於基本面，短期内投资者不宜过分乐观，建议保持半仓操作。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。