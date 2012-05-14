14日盘後分析：降准利好难敌经济隐忧

央行上周六意外下调存款准备金率，无疑给本已趋弱的A股市场注入一针强心剂，但是随着4月份宏观经济数据公布完毕，经济下滑隐忧再度升温，单纯的降准利好在低迷的实体经济面前略显“苍白无力”，最终沪综指以绿盘报收，2400点关口继续横在指数上方。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

央行上周六意外下调存款准备金率，无疑给本已趋弱的A股市场注入一针强心剂，但是随着4月份宏观经济数据公布完毕，经济下滑隐忧再度升温，单纯的降准利好在低迷的实体经济面前略显“苍白无力”，最终沪综指以绿盘报收，2400点关口继续横在指数上方。

可以说，此次降准并没有超出市场预期，只不过出台的时机上略显意外。上周公布的进出口、工业增加值、投资、货币信贷等数据表明经济增长态势不容乐观，当前经济结构转型的阵痛仍在继续，央行下调存准率是对当前经济明显下行的及时反应，也是央行货币政策预调微调的方向的延续。

对於A股而言，存款准备金率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明存款准备金率下调会提振股市，下调存准肯定会对市场短期情绪带来刺激，关键问题在於这种短期效应能持续多长时间，同时效应过後A股走势将会如何？

从以往经验来看， “降准”将释放积极信号，意味着整个社会的资金面会趋於宽松，货币政策适度宽松趋势进一步得以强化，同时也为A股营造出乐观的氛围。

不过，对於本次降准，投资者应该清醒认识到，降准并不是大盘真正企稳的关键因素。央行此次下调准备金率，毫无疑问指向释放流动性，央行此次下调存款准备金率後，此举可望释放4000亿元流动性。但是对於目前A股市场的总量看，对缓解市场紧张流动性的效果不能过於乐观，可以说此次下调准备金，信号作用明显大於实际作用。

短期看，本次下调存准率的影响毋庸置疑是正向的，但从历史经验看，考虑到国内经济底部未现、欧债危机尚未彻底解决，现在判断股市已经反转恐为时过早。

总的来说，在众多的利好、利空消息交错下，A股市场未来呈现震荡的可能性较大，就目前的市场环境而言，不足以支撑股指向上大幅拓展空间，经济下滑忧虑、外部环境恶劣以及热点不继，反映出市场对於股市後期发展还有所担心，导致做多资金不能放开手脚。不过，经过上周的连续调整後，部分超买的技术指标得到了适当修复，并消化短线获利和解套盘，股指向下空间有限。

操作上，近期投资者应密切关注政策面的变化，在当前点位，投资者不宜盲目杀跌。（完）

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