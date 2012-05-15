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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 15日 星期二 11:58 BJT

15日午间分析：沪指早盘下探寻支撑

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过短暂的降准利好效应後，A股市场重回“跌途”。早盘沪深两市股指呈现低开低走态势，沪综指留下向下跳空缺口，弱势特征较为明显，目前经济基本面的担忧再度主导市场走向，午盘沪综指报收於2361.44点，下跌0.81%。

笔者认为，大盘连续下挫後，短线股指存在一定的技术反弹需求，但是很难改变弱势寻支撑的格局，目前个股回调力度较大，投资者首要任务还是要先规避风险。（完）

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