15日盘後分析：A股寻底路漫漫

经过短暂的降准利好效应後，今日A股市场继续震荡下挫寻求支撑。早盘沪深两市股指跳空低开，随後在低位呈现弱势震荡整理态势，盘中热点散乱，尾盘沪综指报收於2374.84点，下跌0.25%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过短暂的降准利好效应後，今日A股市场继续震荡下挫寻求支撑。早盘沪深两市股指跳空低开，随後在低位呈现弱势震荡整理态势，盘中热点散乱，尾盘沪综指报收於2374.84点，下跌0.25%。

从技术层面分析，短期内大盘弱势特征较为明显，不过经过连续的下跌後，同时今日尾盘股指有所回升，说明大盘短线存在一定的技术性反弹需求，不过，反弹高度和力度可能有限。

近几日大盘重心持续下移，虽然期间不乏降准、提高QFII额度等利好消息，但是市场对利好消息表现较为冷淡，这其中的原因还在於当前市场仍被众多利空因素所困扰。

首先，宏观经济。上周公布的4月宏观经济数据，显示4月份经济减速有加剧之势，让市场对经济下行的忧虑再度升温。从数据上来看， 4月工业增加值同比大幅回落2.6%至9.3%，工业增加值同比减去库存同比反映的实体经济需求尚处在底部；同时4月新增信贷6818亿，信贷需求的持续低迷进一步验证了当前的经济活力较弱。

其次，市场再次陷入经济忧虑与政策放松博弈的预期之中。尽管央行宣布下调存款准备金率，但是短期内市场对於实体经济的悲观预期仍占主导作用，政策调控的意图远大於其对实体经济传导的影响。

最後，外部环境再度恶化。美国低於预期的就业数据以及欧洲部分国家政治因素令欧债危机再生变数，由於欧洲经济基本面以及欧债危机的担忧，导致欧美股市接连下挫，全球风险偏好降低，对整体A股走势形成拖累。

面对上述不利局面下，A股市场明显缺乏上行基础，预计大盘短期内仍将维持震荡寻底走势，期间或有技术性反弹出现，但是投资者不宜盲目抢反弹，频繁操作会加大风险。（完）

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