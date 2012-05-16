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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 16日 星期三 11:43 BJT

16日午间分析：沪指早盘弱势下行

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续表现低迷，受到欧美股市持续下跌、经济下行忧虑升温以及市场缺乏做多预期等不利因素的印象，早盘沪综指继续下探，其中银行股以及石化双雄成为拖累指数的主力军，午盘沪综指报收於2364.28点，下跌0.44%。

笔者认为，短期内大盘弱势下行趋势较为明确，经过连续下挫後超跌反弹一触即发，不过，反弹力度难言乐观，在市场没有完全摆脱弱势的情况下，投资者不可盲目抄底抢反弹，控制好仓位。（完）

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