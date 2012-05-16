16日盘後分析：短期弱势格局难改

受到欧美股市连续下挫以及经济下行忧虑等不利因素的影响，今日A股市场继续震荡下挫，其中沪综指在权重股的拖累下下探趋势较为明显，盘中个股活跃度较前期有所减弱，尾盘沪综指最终报收於2346.19点，下跌1.21%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧美股市连续下挫以及经济下行忧虑等不利因素的影响，今日A股市场继续震荡下挫，其中沪综指在权重股的拖累下下探趋势较为明显，盘中个股活跃度较前期有所减弱，尾盘沪综指最终报收於2346.19点，下跌1.21%。

从技术层面分析，短期大盘弱势特征较为明显，接连向下破位寻求支撑，尽管连续下跌後存在一定的技术性反弹需求，但是量能的萎缩以及上方技术位的反压都对指数反弹形成较强的阻碍，预计大盘短期弱势格局难改。

笔者认为，在外围不稳定因素增加，国内经济忧虑上升的格局下，市场似难自行摆脱弱势。政策因素将成为未来一段时间左右行情的关键因素。

自五月A股开门红後，市场普遍预期有望形成政策利好刺激出来的反弹行情，但是五月已经过了一半，红五月的预期显然成为一种奢望，资金关注的焦点明显从政策预期转向了经济基本面上。

虽然不排除管理层後续利好政策持续出台，给股市带来提振，但是受制於经济复苏缓慢、上市公司业绩下滑等不利因素，大盘要想扭转当前颓势难度不小，因此未来大盘并不具备持续走强的条件。

不过，指数的低迷并不能掩盖市场结构性的机会，现阶段投资者在控制风险的前提下，应将注意力放在个股甄选上，业绩增长较为明确的成长类公司以及防御型个股值得投资者重点关注。（完）

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