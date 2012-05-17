17日午间分析：政策呵护 股指小幅反弹

经过连续的下挫後，再加上政策呵护，今天A股市场早盘呈现震荡反弹走势，尽管指数反弹幅度有限，但是消息面的提振多少对投资者信心的恢复起到积极作用，午盘沪综指报收於2362.21点，上涨0.68%。

笔者认为，经济基本面忧虑是近期股指接连下挫的关键因素，但是市场政策预期仍在，消息面的变化对判断股指短期走向具有重要意义，不过今日反弹仅能定义为超跌反弹，当前利空因素仍困扰市场，经济下行与政策保增长基调之间的博弈，使得後市大盘难改震荡格局。（完）