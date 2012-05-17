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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 17日 星期四 12:03 BJT

17日午间分析：政策呵护 股指小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续的下挫後，再加上政策呵护，今天A股市场早盘呈现震荡反弹走势，尽管指数反弹幅度有限，但是消息面的提振多少对投资者信心的恢复起到积极作用，午盘沪综指报收於2362.21点，上涨0.68%。

笔者认为，经济基本面忧虑是近期股指接连下挫的关键因素，但是市场政策预期仍在，消息面的变化对判断股指短期走向具有重要意义，不过今日反弹仅能定义为超跌反弹，当前利空因素仍困扰市场，经济下行与政策保增长基调之间的博弈，使得後市大盘难改震荡格局。（完）

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