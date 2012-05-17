17日盘後分析：技术性反抽意味更浓

面对近期跌跌不休的局面，央行证监会联手共促证券市场的表态，再度显示出管理层呵护股市的意图，受此提振，今日A股市场全天呈现震荡反弹走势，其中沪综指34点中阳线一扫近期颓势，最终报收於2378.89点。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

面对近期跌跌不休的局面，央行证监会联手共促证券市场的表态，再度显示出管理层呵护股市的意图，受此提振，今日A股市场全天呈现震荡反弹走势，其中沪综指34点中阳线一扫近期颓势，最终报收於2378.89点。

从技术层面分析，经过连续数日的重心下移，沪综指已经逼近半年线，短线积累了较强的技术性反弹动能，在政策的配合下，大盘超跌反弹应运而生，不过大盘技术性反抽的意味更浓。

从今日盘面观察，周期股成为股指领涨的主力军，受益於政策的金融股涨幅居前，同时地产、有色等周期股也表现不俗，不过，虽然市场个股呈现普涨格局，但是缺乏明显的热点板块效应，这使得後市反弹延续增添变数。

另外，相比于周期股，今日题材股也表现强势，受中日韩自由贸易区传闻的刺激，港口股集体冲击涨停板；同时金改概念股也重新活跃，这些都说明当前市场炒作氛围仍浓厚，部分资金运作的焦点仍放在概念股炒作上。

笔者认为，大盘自进入5月以来，央行意外降准进一步强化了市场对未来政策的预期，但是短暂的反弹後，大盘重回跌途，也反映出经济基本面的隐忧决定大盘短期难有好的表现。在经济下行与政策预期之间形成的博弈决定了近期大盘难改震荡格局。

一方面，当前的经济仍处於下行阶段，形势不容乐观。从实体经济数据来看，4月份几乎所有的经济活动增速都出现超预期下跌。投资、出口和消费三驾马车都在减速，总需求也疲弱，政策放松力度低於预期，导致目前经济缺乏见底回升的动力。

另一方面，央行意外降准，市场普遍解读为央行为对冲经济过快下行而释放的政策放松力度加大的信号。但目前来看，降准仍主要为对冲外汇占款的负增长，难以就此认为央行货币政策放松脚步在加快。

此外，外部环境的不稳是另一扰动A股市场因素。希腊退出欧元区现已被公开地放在台面上讨论，受此影响，欧美股市连续下跌，并带动亚太股市下跌。

总的来说，在外部动荡确定、经济增速下滑确定而“稳经济”政策底限不确定的过程中，短线仍有震荡整理的要求，投资者对後市依然保持谨慎的态度。（完）

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