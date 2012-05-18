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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 18日 星期五 11:49 BJT

18日午间分析：沪指早盘跌1.06%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过一个交易日的技术反弹後，今日A股市场早盘再度震荡下行，政策呵护难敌经济下行忧虑，再加上欧美股市接连下挫，大盘弱势震荡格局依旧，盘中谨慎情绪依然浓厚，午盘沪综指报收於2353.73点，下跌1.06%。

笔者认为，昨日反弹仅是超跌後的技术反弹，并没有改变短期向下寻支撑的趋势，同时尽管管理层稳定股市意图明确，但是经济基本面的隐忧再加上外部环境的恶劣，导致A股难以独善其身，在宏观经济底部没有确认、政策面没有进一步明朗前，大盘将维持震荡寻底走势。（完）

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