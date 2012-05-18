18日午间分析：沪指早盘跌1.06%

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过一个交易日的技术反弹後，今日A股市场早盘再度震荡下行，政策呵护难敌经济下行忧虑，再加上欧美股市接连下挫，大盘弱势震荡格局依旧，盘中谨慎情绪依然浓厚，午盘沪综指报收於2353.73点，下跌1.06%。
笔者认为，昨日反弹仅是超跌後的技术反弹，并没有改变短期向下寻支撑的趋势，同时尽管管理层稳定股市意图明确，但是经济基本面的隐忧再加上外部环境的恶劣，导致A股难以独善其身，在宏观经济底部没有确认、政策面没有进一步明朗前，大盘将维持震荡寻底走势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。