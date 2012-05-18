一周综述：内忧外患 A股弱势难改

5月已经过半，热盼中的红五月行情似乎离我们越来越远，经历了月初的开门後，股指就开始一路震荡下挫，尽管管理层近期推出降准，养老金入市、提高QFII额度等一系列利好股市政策，但是大盘始终难以扭转颓势。在经济下行与政策预期之间形成的博弈决定了近期大盘难改弱势震荡格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

5月已经过半，热盼中的红五月行情似乎离我们越来越远，经历了月初的开门後，股指就开始一路震荡下挫，尽管管理层近期推出降准，养老金入市、提高QFII额度等一系列利好股市政策，但是大盘始终难以扭转颓势。在经济下行与政策预期之间形成的博弈决定了近期大盘难改弱势震荡格局。

经历了昨日大幅反弹後，沪综指今日再度下跌，不仅回吐了前一交易日的涨幅，同时半年线也宣告失守，市场弱势特征一目了然。

本周大盘重心持续下移，虽然期间不乏降准、提高QFII额度等利好消息，但是市场对利好消息表现较为冷淡，这其中的原因还在於当前市场仍被众多利空因素所困扰。

笔者认为，虽然不排除管理层後续利好政策持续出台，给股市带来提振，但是受制於经济复苏缓慢、上市公司业绩下滑等不利因素，大盘要想扭转当前颓势难度不小。

首先，宏观经济。当前的经济仍处於下行阶段，形势不容乐观。从实体经济数据来看，4月份几乎所有的经济活动增速都出现超预期下跌。投资、出口和消费三驾马车都在减速，总需求也疲弱，政策放松力度低於预期，导致目前经济缺乏见底回升的动力。

其次，市场再次陷入经济忧虑与政策放松博弈的预期之中。尽管央行宣布下调存款准备金率，但是短期内市场对於实体经济的悲观预期仍占主导作用，政策调控的意图远大於其对实体经济传导的影响。

最後，外部环境再度恶化。美国低於预期的就业数据以及欧洲部分国家政治因素令欧债危机再生变数，由於欧洲经济基本面以及欧债危机的担忧，导致欧美股市接连下挫，全球风险偏好降低，对整体A股走势形成拖累。

总的来说，在众多的利好、利空消息交错下，A股市场未来呈现震荡的可能性较大，就目前的市场环境而言，不足以支撑股指向上大幅拓展空间，经济下滑忧虑、外部环境恶劣以及热点不继，反映出市场对於股市後期发展还有所担心，导致做多资金不能放开手脚。

操作上，近期投资者应密切关注政策面的变化，在当前点位，投资者不宜盲目杀跌。控制风险的前提下，应将注意力放在个股甄选上，业绩增长较为明确的成长类公司以及防御型个股值得投资者重点关注。（完）

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