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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 21日 星期一 12:05 BJT

21日午间分析：两市早盘探底回升

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

周末受到消息面的影响，今日A股市场早盘呈现震荡整理态势，其中沪综指早盘探底回升，而深成指则重回万点大关上方，盘中多数出现小幅反弹走势，午盘沪综指报收於2351.57点，微涨0.30%。

笔者认为，从近期消息面看，管理层一如既往的对当前经济形势保持高度关注，面对不利的4月宏观经济数据，保增长将是未来政策调控的着重点，如果後续政策利好持续出台，无疑增强市场信心，同时A股也会借机迎来超跌反弹。

目前股指围绕半年线展开激烈争夺，经过连续的下跌後，空方动能得到一定的消耗，虽然多方受到多方面利空因素困扰，但是短线出现超跌反弹的可能性仍较大。（完）

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