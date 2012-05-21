21日午间分析：两市早盘探底回升

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
周末受到消息面的影响，今日A股市场早盘呈现震荡整理态势，其中沪综指早盘探底回升，而深成指则重回万点大关上方，盘中多数出现小幅反弹走势，午盘沪综指报收於2351.57点，微涨0.30%。
笔者认为，从近期消息面看，管理层一如既往的对当前经济形势保持高度关注，面对不利的4月宏观经济数据，保增长将是未来政策调控的着重点，如果後续政策利好持续出台，无疑增强市场信心，同时A股也会借机迎来超跌反弹。
目前股指围绕半年线展开激烈争夺，经过连续的下跌後，空方动能得到一定的消耗，虽然多方受到多方面利空因素困扰，但是短线出现超跌反弹的可能性仍较大。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。