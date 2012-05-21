21日盘後分析：阳十字星现积极信号

尽管周末消息面再次释放出稳经济的信号，但是受到外部环境恶劣以及经济下行忧虑的困扰，今日A股市场全天继续呈现弱势震荡整理态势。早盘股指一度震荡下挫，在金融股的带动下，大盘探底回升，但是指数上方压力沉重，资金跟风意愿不强，大盘反弹乏力，尾盘沪综指报收於2348.30点，上涨0.16%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管周末消息面再次释放出稳经济的信号，但是受到外部环境恶劣以及经济下行忧虑的困扰，今日A股市场全天继续呈现弱势震荡整理态势。早盘股指一度震荡下挫，在金融股的带动下，大盘探底回升，但是指数上方压力沉重，资金跟风意愿不强，大盘反弹乏力，尾盘沪综指报收於2348.30点，上涨0.16%。

从技术层面分析，大盘连续下挫後，做空动能得到一定的释放，同时短线也积累了一定的超跌反弹动能，目前多空双方在半年线处呈现胶着状态，指数上行以及下行空间都受到限制，虽然短线超跌反弹一触即发，但是投资者对力度以及高度不宜报太大希望。

笔者认为，尽管近期管理层出台一系列稳经济的举措，同时一如既往的呵护股市，但是面对基本面以及外部环境等众多利空因素的侵袭下，并没有打消投资者对行情的看淡，可以说，在基本面并不乐观的情况下，指数上涨缺乏内生性基础。

一方面，期待中的红五月行情夭折，很大程度受到4月份经济数据不佳的拖累，预期中的实体经济见底时间确认推迟，基本面对股市的运行构成了巨大压力。可以说，中国经济增速见底回升的时间和力度，是决定A股走向的最关键因素。

另一方面，目前最大的不确定性来自外围，欧洲政治选举导致经济复苏预期生变，美国经济数据出现疲软，致使全球风险偏好情绪转弱，大宗商品纷纷下挫，风险投资收益逐渐下滑，进而对国内的市场情绪形成打压。

此外，对於流动性改善预期以及政策刺激，投资者不能过於乐观。实际上，现阶段流动性改善受制於信贷需求的萎缩，而政策刺激更多的是“雷声大、雨点小”，这导致了市场信心不足，各路资金难以形成合力。

操作上，在市场没有止跌企稳前，持半仓较为合理，震荡期围绕防御性品种操作。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。