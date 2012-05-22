22日午间分析：沪指早盘小幅反弹

笔者认为，在利好因素的刺激下，今日大盘出现反弹走势，不过今日反弹仅能定义为超跌後的技术性反弹，市场整体的交易活跃程度却并未明显提高，同时市场分歧仍在加剧，因此後市投资者不宜过分乐观，毕竟目前经济复苏前景以及外部环境不确定等因素，未来股市整体仍难以出现系统性行情。（完）