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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 22日 星期二 12:03 BJT

22日午间分析：沪指早盘小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到管理层改革新股发行制度以及昨夜欧美股市结束连跌的影响，今日A股市场早盘小幅震荡反弹。早盘沪深两市股指高开後，一度震荡上行，但是由於上方均线压制，以及资金跟风意愿不强，导致股指反弹受阻，盘中多数个股呈现反弹走势，午盘沪综指报收於2359.30点，上涨0.47%。

笔者认为，在利好因素的刺激下，今日大盘出现反弹走势，不过今日反弹仅能定义为超跌後的技术性反弹，市场整体的交易活跃程度却并未明显提高，同时市场分歧仍在加剧，因此後市投资者不宜过分乐观，毕竟目前经济复苏前景以及外部环境不确定等因素，未来股市整体仍难以出现系统性行情。（完）

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