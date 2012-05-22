22日午间分析：沪指早盘小幅反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到管理层改革新股发行制度以及昨夜欧美股市结束连跌的影响，今日A股市场早盘小幅震荡反弹。早盘沪深两市股指高开後，一度震荡上行，但是由於上方均线压制，以及资金跟风意愿不强，导致股指反弹受阻，盘中多数个股呈现反弹走势，午盘沪综指报收於2359.30点，上涨0.47%。
笔者认为，在利好因素的刺激下，今日大盘出现反弹走势，不过今日反弹仅能定义为超跌後的技术性反弹，市场整体的交易活跃程度却并未明显提高，同时市场分歧仍在加剧，因此後市投资者不宜过分乐观，毕竟目前经济复苏前景以及外部环境不确定等因素，未来股市整体仍难以出现系统性行情。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。