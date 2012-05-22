22日盘後分析：多方“势单力孤” 反弹或受限

大盘经过连续的下挫，今日在利好消息的配合下，终於迎来了“久违”的反弹走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

大盘经过连续的下挫，今日在利好消息的配合下，终於迎来了“久违”的反弹走势。

受到管理层改革新股发行制度以及昨夜欧美股市结束连跌走势的提振，今日沪深两市股指早盘跳空高开，随後曾出现一波震荡上行，但是无奈量能不济以及指数上方压力较重，股指一度冲高回落，午後，随着行业概念板块集体飘红，个股纷纷加入反弹行列，大盘再度上行，尾盘沪综指最终报收於2373.31点，上涨1.06%。

本周以来，大盘连续两个交易日出现反弹，其中原因是多方面的：

首先，政策面。众所周知，政策改善预期一直都是近期支撑指数反弹的关键因素，由於4月份宏观经济数据不佳，市场普遍预期後续政策将会陆续出台，但是从目前看，虽然管理层稳经济、呵护股市态度明确，利好暖风不断，但是缺乏实质性的利好，或者说，当前出台的措施离市场预期还有段距离，因此，政策可以决定大盘短期方向，但难助大盘形成拐点。

其次，随着4月经济数据公布，经济下滑成定局。而前期大盘连续下挫，对於国内经济增速持续放缓的预期基本已经消化，A股出现系统性下跌的风险不大。

再次，近一段时间A股受到外部环境的影响越来越大，欧债危机再生变数导致A股面临更加严峻的外部环境。不过，上周末G8峰会表态支持希腊留在欧元区，暂时缓解了资金避险情绪，受此提振，隔夜欧美股市大涨，外围风险的释放对A股起到一定的积极作用。

最後，从技术层面看，大盘连续下挫後，做空动能得到一定的释放，同时短线也积累了较强的超跌反弹动能，面对严重超卖的技术指标以及支撑较强的半年线，大盘反弹也在意料之中。

不过，从目前看，近两日的反弹仅能定义为连续超跌後的技术性反弹，A股中期走势是否出现拐点还有待商榷，笔者认为，从当前的市场情况看，大盘连续上行空间并未打开，不过大盘下跌空间也较为有限。

一方面，目前A股整体估值水平处於相对低位，据统计，全部A股的滚动市盈率仅为13倍，尤其以银行股为代表的权重股低企的估值水平封杀了市场大幅调整的空间。另一方面，政策底的明确从心理上也使得大盘继续向下空间有限。

总的来说，当前A股市场处於上有压力下有支撑的弱势格局中，增量资金的谨慎以及市场信心不足，制约了股指反弹的延续。

操作上，建议投资者继续保持轻仓位，等待市场调整到位之後，择机进行布局相对为宜。（完）

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