23日盘前分析：A股转强仍需时日

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到外围股市上涨以及消息面偏暖的提振，昨日市场情绪明显好转，沪深两市股指双双高开高走。

从技术层面分析，大盘连续下挫後，做空动能得到一定的释放，同时短线也积累了较强的超跌反弹动能，面对严重超卖的技术指标以及支撑较强的半年线，大盘反弹也在意料之中。目前股指已经进入2370-2380区域，今日股指能否延续近两日反弹量能是关键。

笔者认为，在希腊问题得以缓解、全球风险偏好回升的背景下，压制A股的外部因素暂时得到缓解，市场焦点将再度回归内部因素。政策刺激的力度能否对冲经济下滑的预期，同时利好政策持续性仍待观察，这就使得股指後市仍充满未知数。

一方面， 4月经济数据表现不佳，显示经济探底过程并未结束，而且5、6月的需求情况仍难言乐观。尽管经济硬着陆风险较小，但是经济转型过程中必然时刻伴有“阵痛”。

另一方面，近期基建投资项目加速审批、IPO可直接定价、QFII扩容等一系列利好因素逐渐浮出，适度的政策刺激有望很大程度上对冲经济增长下滑带来的负面影响。不过政策的持续性仍有待观察。

总的来说，当前市场仍面临种种压力，短期走势可能反复无常，不过，对於整体市盈率只有13倍、蓝筹股市盈率只有10倍甚至7倍的股市而言，A股系统性下跌风险已经有限，但是，要想真正走出低迷，还需要多方面利好因素共振的作用。

操作上，本次反弹行情仅是超跌後的技术反弹，激进的投资者在当前位置抢反弹，应以短线操作为主，继续保持半仓操作。

消息面，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强近日在江苏考察时强调，要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系，坚持实施积极财政政策和稳健的货币政策。保持经济平稳较快发展，最大的潜力在内需。要进一步健全扩大内需的长效机制，促进投资、消费、出口协调拉动。在扩大内需中，特别是要着力抓好扶持就业、保障性住房、新医改、社会保障等重大民生工程，这既能有效拉动需求，又能保障和改善民生。要促进结构转型升级，这是当前扩内需、稳增长的有效途径，也是保持经济长期平稳较快发展的关键所在。要加快改革创新，完善体制机制，鼓励公平竞争，支持小微企业和民营经济发展壮大，激发经济发展的活力和转型升级的动力。

另外，经证监会批准，上海证券交易所和深圳证券交易所22日分别发布实施《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》和《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》。

两所《试点办法》旨在规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资渠道，服务实体经济发展。根据沪深交易所通知，试点期间，中小企业私募债券发行人限於符合《关於印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定、且未在沪深证券交易所上市的中小微型企业，暂不包括房地产企业和金融企业。据深交所人士表示，首批中小企业私募债品种有望6月中旬推出。（完）

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