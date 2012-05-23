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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 23日 星期三 12:09 BJT

23日午间分析：沪指早盘弱势下挫

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过短暂的技术反弹後，今日A股市场早盘重回弱势震荡整理态势。尽管早盘股指低开後一度震荡上行，但是由於指数上方压力较重，同时量能继续保持低迷水平，最终股指震荡回落，午盘沪综指报收於2360.97点，下跌0.52%。

笔者认为，当前市场仍面临种种压力，短期走势可能反复无常，政策刺激的力度能否对冲经济下滑的预期，将成为决定大盘短期走向的关键因素，近两日反弹行情仅是超跌後的技术反弹，投资者仍应保持轻仓操作。（完）

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