23日午间分析：沪指早盘弱势下挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过短暂的技术反弹後，今日A股市场早盘重回弱势震荡整理态势。尽管早盘股指低开後一度震荡上行，但是由於指数上方压力较重，同时量能继续保持低迷水平，最终股指震荡回落，午盘沪综指报收於2360.97点，下跌0.52%。
笔者认为，当前市场仍面临种种压力，短期走势可能反复无常，政策刺激的力度能否对冲经济下滑的预期，将成为决定大盘短期走向的关键因素，近两日反弹行情仅是超跌後的技术反弹，投资者仍应保持轻仓操作。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。