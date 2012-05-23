23日盘後分析：A股陷入对消息“上瘾”的怪圈

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到亚太区股市集体下跌的拖累，今日A股市场结束近两日的反弹走势，全天呈现弱势震荡整理态势，沪综指最终收出阴十字星。

通过近期对盘面的观察，笔者认为目前A股市场陷入了一个对消息“上瘾”的怪圈，政策、游资和主力资金构成了一个新的博弈格局，三者之间的关系非常微妙。

随着4月宏观经济数据不佳，显示经济探底过程并未结束，A股市场近两周重心接连下移，就在市场看似摇摇欲坠的时候，政策面却是各种各样的消息不断涌出，每个消息都象给市场注入一针强心针，能够封杀股指下行的空间。

而场内游资在这些或虚或实的政策中敏锐的捕捉到了投机的机会，如近期的银行股、券商股，再到前期的金改股、大消费概念股，个股的局部活跃和总体疲弱无力的大盘形成鲜明的对比。

从盘面上看，这些都是游资的杰作，借助题材、概念的炒作是近期市场的一个主题趋势，而游资之所以这麽积极和大胆，不过是有恃于近期政策暖风而无恐股指危局。因为尝到了政策的甜头，所以对政策的渴求越来越旺盛，以至到了上瘾的地步，毕竟目前场内资金中只有游资肯于运作，是维系市场动能的主要力量。

一方面，游资是把握住了政策力图稳定大方向，近期政策密集出台，管理层在各地区调研频繁，预计後期针对加大投资以扩内需的实质性政策将陆续出台。

另一方面，面对持续下行的实体经济，“将稳增长放在更重要的位置”意味着後续政策力度将会加码，二者之间在某种程度上达成了默契，因此目前改变格局的关键因素就是主力资金。

从以往经验看，主力资金在政策护盘方面一直表现得非常强势，这是有着实际因素的。在即将到来的六月份，A股市场有很多的不确定因素，内有经济增速持续放缓、外有欧债危机愈演愈烈以及资金面、上市公司业绩预期等等，受此影响，近一段时间A股跟随全球股市同涨同跌。

可以说，主流资金对上述这些担忧并非杞人忧天，因此从中长期角度看，A股市场的前途命运多舛。但是在前面提到的游资活跃的表现下，短期市场仍保持着一定的活跃度。

关於A股後市走势，对於整体市盈率只有13倍、蓝筹股市盈率只有10倍甚至7倍的股市而言，A股系统性下跌风险已经有限，但是，要想真正走出低迷，还需要多方面利好因素共振的作用。

虽然近期消息面暖风不断，但是大都处於表态阶段，在政策“落地”之前，市场中各路资金暂时难以形成有效的合力，从近期盘面的走势特征看，震荡箱体将是近期市场主旋律。（完）

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