24日午间分析：资金心态仍谨慎

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管昨日传出国务院常务会议将稳定经济增长作为首要任务的利好消息，但是今日市场反应较为平淡，早盘沪深两市股指继续呈现弱势震荡整理态势，两市热点仍围绕基建展开，热点板块效应不强，午盘沪综指报收於2356.05点，下跌0.31%。
从早盘低迷的成交水平看，市场谨慎情绪依然浓厚，一方面说明增量资金不足，另一方面表明当前资金分歧较大，部分资金追逐短线概念炒作，但是呈现“短频快”的特征，另外部分资金则表现出谨慎的心态。
笔者认为，尽管近一段时间管理层暖风频吹，但是从市场表现看，近期管理层对於稳定经济增长的表态暂时未能完全打消投资者对於利空因素的担忧，後市大盘仍面临经济下行、欧债危机、日本危机正在酝酿等一系列不确定性因素，预计箱体震荡将成为近期盘面主要特征。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。