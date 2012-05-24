24日盘後分析：底部区域有待明朗

尽管国务院释放稳增长信号，但是受到昨夜外围股市下跌以及经济下行忧虑的影响，今日A股市场全天呈现弱势震荡下挫的走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管国务院释放稳增长信号，但是受到昨夜外围股市下跌以及经济下行忧虑的影响，今日A股市场全天呈现弱势震荡下挫的走势。

早盘沪深两市股指小幅低开後，受到消息面的提振一度震荡反弹，但是由於量能不济以及热点散乱等因素的影响，在指数上方重重压力的压制下，最终无功而返，尾盘沪综指报收於2350.97点，下跌0.53%。

从技术层面分析，萎缩的成交量显示市场谨慎情绪依然浓厚，一方面说明增量资金不足，另一方面表明当前资金分歧较大，部分资金追逐短线概念炒作，但是呈现“短频快”的特征，另外部分资金则表现出谨慎的心态。

汇丰(HSBC)周四公布名为汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览的5月初值数据再度回落，连续第七个月处在荣枯分水岭下方。最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩，出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧。政府需更进一步放松宏观政策以实现经济软着陆，而成本压力缓解则加大了政策调整空间。

笔者认为，尽管近一段时间管理层暖风频吹，但是从市场表现看，近期管理层对於稳定经济增长的表态暂时未能完全打消投资者对於利空因素的担忧，後市大盘仍面临经济下行、欧债危机、日本危机正在酝酿等一系列不确定性因素。

对於A股市场後市走势，经济下行但无硬着陆风险、货币政策趋松但仍限“微调”，令市场陷入上下两难的僵局；虽然近期消息面暖风不断，但是大都处於表态阶段，在政策“落地”之前，市场中各路资金暂时难以形成有效的合力，预计箱体震荡将成为近期盘面主要特征。

操作上，短线注意把握市场节奏，建议关注大消费和节能减排等板块的投资机会。（完）

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