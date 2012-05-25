一周综述：成也政策、败也政策

本周A股市场呈现先扬後抑的走势。周一、周二在消息面的提振下，大盘出现“久违”的技术性反弹，随後後半周，尽管消息面暖风频吹，但是经济下行忧虑以及外部环境恶劣，导致股指再度震荡下挫，周五沪综指终於失守半年线，市场谨慎情绪升温。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场呈现先扬後抑的走势。周一、周二在消息面的提振下，大盘出现“久违”的技术性反弹，随後後半周，尽管消息面暖风频吹，但是经济下行忧虑以及外部环境恶劣，导致股指再度震荡下挫，周五沪综指终於失守半年线，市场谨慎情绪升温。

众所周知，政策改善预期一直都是近期支撑指数反弹的关键因素，由於4月份宏观经济数据不佳，市场普遍预期後续政策将会陆续出台，但是从目前看，虽然管理层稳经济、呵护股市态度明确，利好暖风不断，但是缺乏实质性的利好，或者说，当前出台的措施离市场预期还有段距离，因此，政策可以决定大盘短期方向，但难助大盘形成拐点。

从盘面上看，场内游资在这些或虚或实的政策中敏锐的捕捉到了投机的机会，如近期的银行股、券商股，再到前期的金改股、大消费概念股，个股的局部活跃和总体疲弱无力的大盘形成鲜明的对比。

借助题材、概念的炒作是近期市场的一个主题趋势，而游资之所以这麽积极和大胆，不过是有恃于近期政策暖风而无恐股指危局。因为尝到了政策的甜头，所以对政策的渴求越来越旺盛，以至到了上瘾的地步，毕竟目前场内资金中只有游资肯于运作，是维系市场动能的主要力量。

笔者认为，尽管近期管理层出台一系列稳经济的举措，同时一如既往的呵护股市，但是面对基本面以及外部环境等众多利空因素的侵袭下，并没有打消投资者对行情的看淡，可以说，在基本面并不乐观的情况下，指数上涨缺乏内生性基础。

一方面，期待中的红五月行情夭折，很大程度受到4月份经济数据不佳的拖累，预期中的实体经济见底时间确认推迟，基本面对股市的运行构成了巨大压力。可以说，中国经济增速见底回升的时间和力度，是决定A股走向的最关键因素。

另一方面，目前最大的不确定性来自外围，希腊风险再度升温，欧洲前景重回暗淡，美国数据多有反复，全球市场资金避险情绪上升。在全球股指哀鸿遍野的背景下，A股短期恐难以独善其身，进而对国内的市场情绪形成打压。

此外，在经济持续下滑的背景下，虽然央行启用降准举措来释放流动性，但是企业借贷成本高企、盈利下滑的现象依然存在，对於流动性改善预期以及政策刺激，投资者不能过於乐观。实际上，现阶段流动性改善受制於信贷需求的萎缩，而政策刺激更多的是“雷声大、雨点小”，这导致了市场信心不足，各路资金难以形成合力。

关於A股後市走势，对於整体市盈率只有13倍、蓝筹股市盈率只有10倍甚至7倍的股市而言，A股系统性下跌风险已经有限，但是，权重股的企稳持续性差、量能难以持续放大、外围市场不佳等因素仍严重制约大盘，在经历持续低迷後，股指虽有反弹机会，但空间有限。大盘或采取弱势震荡的走势，来等待实质性信号的出现。

操作上，建议投资者在市场弱势震荡的时候不妨控制仓位，等待政策进一步放松的信号出现後择机入场。（完）

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