28日午间分析：沪指早盘探底回升

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现探底回升走势。早盘沪深两市股指双双低开後一路震荡下行，其中沪综指逐步逼近2300点关口，可以说，上周五沪综指跌破半年线对市场情绪造成明显的冲击，随後大盘出现回升，并于午盘前翻红，午盘沪综指报收於2334.72点，微涨0.05%。
笔者认为，目前市场仍处於弱势格局中，国内经济下行以及国外欧债危机升级，都给A股市场造成不小的冲击，不过就目前蓝筹股估值水平处於历史底部区域来说，大盘持续大幅下跌空间有限，预计近期大盘仍以震荡盘整为主，投资者仍以防御策略为主。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。