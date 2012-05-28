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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 28日 星期一 12:03 BJT

28日午间分析：沪指早盘探底回升

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现探底回升走势。早盘沪深两市股指双双低开後一路震荡下行，其中沪综指逐步逼近2300点关口，可以说，上周五沪综指跌破半年线对市场情绪造成明显的冲击，随後大盘出现回升，并于午盘前翻红，午盘沪综指报收於2334.72点，微涨0.05%。

笔者认为，目前市场仍处於弱势格局中，国内经济下行以及国外欧债危机升级，都给A股市场造成不小的冲击，不过就目前蓝筹股估值水平处於历史底部区域来说，大盘持续大幅下跌空间有限，预计近期大盘仍以震荡盘整为主，投资者仍以防御策略为主。（完）

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