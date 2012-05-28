28日盘後分析：短期反弹有望延续

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到消息面刺激，在投资基金类股票以及汽车股上涨的带动下，今日A股市场全天呈现探底回升後大幅反弹走势，沪深两市股指双双收出中阳线，一改近期的颓势。
从技术层面分析，经过上周後半周的连续下挫後，短线超跌反弹一触即发。今日两市成交量也明显放大，显示短期反弹有望延续。
今日大盘出现久违的反弹，主要还是来源於政策层面的刺激，随着上周末关於投资项目加快获批等一系列信息的公布，市场做多热情明显有所好转，尤其是相关受益板块成为今日领涨股指的主力军。
笔者认为，後市大盘反弹的力度以及空间，更多的取决於成交量以及周期板块的表现。鉴於欧元区经济阴云密布及国内经济疲弱持续的制约，大盘中期走势并未出现逆转，但是A股市场短期反弹格局有望确立。
操作上，短期投资者切忌太过激进，半仓操作策略为主，前期获利丰厚的题材品种不妨逢高减持。同时，多数绩优蓝筹股已经估值触底，中长期投资价值已经非常突出。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。