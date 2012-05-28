28日盘後分析：短期反弹有望延续

受到消息面刺激，在投资基金类股票以及汽车股上涨的带动下，今日A股市场全天呈现探底回升後大幅反弹走势，沪深两市股指双双收出中阳线，一改近期的颓势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到消息面刺激，在投资基金类股票以及汽车股上涨的带动下，今日A股市场全天呈现探底回升後大幅反弹走势，沪深两市股指双双收出中阳线，一改近期的颓势。

从技术层面分析，经过上周後半周的连续下挫後，短线超跌反弹一触即发。今日两市成交量也明显放大，显示短期反弹有望延续。

今日大盘出现久违的反弹，主要还是来源於政策层面的刺激，随着上周末关於投资项目加快获批等一系列信息的公布，市场做多热情明显有所好转，尤其是相关受益板块成为今日领涨股指的主力军。

笔者认为，後市大盘反弹的力度以及空间，更多的取决於成交量以及周期板块的表现。鉴於欧元区经济阴云密布及国内经济疲弱持续的制约，大盘中期走势并未出现逆转，但是A股市场短期反弹格局有望确立。

操作上，短期投资者切忌太过激进，半仓操作策略为主，前期获利丰厚的题材品种不妨逢高减持。同时，多数绩优蓝筹股已经估值触底，中长期投资价值已经非常突出。（完）

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