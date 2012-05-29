29日午间分析：两市早盘延续强势

继昨日探底回升後，今日A股市场早盘延续了昨日的反弹走势，沪深两市股指继续震荡反弹，基建投资类个股延续近两日的强势，市场活跃度有所提高，午盘沪综指报收於2381.60点，上涨0.86%。

从技术层面分析，短线大盘反弹格局有望延续，同时成交量持续放大，为反弹延续提供了一定的动力，不过指数上方仍面临60日均线的压制，反弹高度和力度也受到量能以及热点的制约。