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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 29日 星期二 11:47 BJT

29日午间分析：两市早盘延续强势

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日探底回升後，今日A股市场早盘延续了昨日的反弹走势，沪深两市股指继续震荡反弹，基建投资类个股延续近两日的强势，市场活跃度有所提高，午盘沪综指报收於2381.60点，上涨0.86%。

从技术层面分析，短线大盘反弹格局有望延续，同时成交量持续放大，为反弹延续提供了一定的动力，不过指数上方仍面临60日均线的压制，反弹高度和力度也受到量能以及热点的制约。

笔者认为，鉴於经济、外部环境等因素的制约，後市运行仍将取决於5月数据及政策放松情况，短线反弹过後大盘仍将以整理格局为主。（完）

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